एयर इंडिया की फ्लाइट में महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी सीटें, 18 जनवरी से शुरू होगी सुविधा

महाराजा कैरियर एयर इंडिया जल्द ही महिलाओं के लिए घरेलू फ्लाइट्स में सीट रिजर्व करने जा रहा है। ऐसा शायद दुनिया में पहली बार होने जा रहा है जब फ्लाइट में सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:12 [IST]

English summary

Now women will get reserve seats on domestic flights of air india.