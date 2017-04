जम्‍मू कश्‍मीर में महिला बटालियन को मिलेगी पत्‍थरबाजों पर अंकुश लगाने की जिम्‍मेदारी। केंद्र सरकार की ओर ओर 1,000 महिलाओं वाली एक बटालियन होगी तैयार,जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के साथ मिलकर करेगी काम।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 16:15 [IST]

English summary

The women India Reserve battalion will now help take on the stone pelters in Jammu and Kashmir.