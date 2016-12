स्लीपर और एसी कोच में RAC बर्थ की संख्या बढ़ेगी, रेलवे ने लिया अहम फैसला

ज्यादा यात्रियों को ट्रेन में सफर का मौका देने के लिए रेलवे ने आरएसी बर्थ की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 6:04 [IST]

English summary

Railway ministry has taken a decision to increase the number of RAC seats in trains to accommodate more passengers.