दिल्ली से मुंबई के बीच सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, इस फ्लाइट में 50 किलो तक ले जा सकेंगे सामान

एयर इंडिया में आमतौर पर इकॉनमी में 25 और बिजनेस क्लास में 35 किलो तक सामान ले जाने की छूट है। जबकि दूसरी एयरलाइन सिर्फ 15 किलो तक ही सामान ले जाने की इजाजत देती हैं।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 8:14 [IST]

English summary

Now check in up to 50 kg baggage in air india flight AI 747 between delhi mumbai.