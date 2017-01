अब मिलेगी कम से कम 9000 रुपए पेंशन, हुआ फैसला

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:42 [IST]

English summary

now central government employee get minimum 9000 rupee pension per month