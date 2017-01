अब बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा बुजुर्गों को रेल टिकट, छूट पर भी रोक

रेलवे ने फैसला किया है कि अब बिना आधार कार्ड बुजुर्गों को टिकट नहीं मिलेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 5:16 [IST]

English summary

Now aadhar card is mandatory for ticket booking in indian railway