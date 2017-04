शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई घाटी में पैलेट गन के प्रयोग पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्‍थरबाजी बंद हो और घाटी के लोगों से बातचीत हो। सरकार का कहना आजादी मांगने वालों से नहीं होगी कोई बात।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 17:10 [IST]

The Supreme Court on Friday said that talks should take place with stakeholders in Kashmir, but also warned that nothing would work if the secession is sought.