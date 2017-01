Amazon ही नहीं और भी ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं तिरंगे का अपमान

वेबसाइट पर उत्‍पाद का नाम 'चूक्‍का कैनवस शूज'' है जिसकी कीमत 3000 रुपए और जूते के फीते की कीमत 300 रुपए है। यह उत्‍पाद अमेजन पर उपलब्‍ध है जो लॉस एंजिलस की कंपनी एनवाईएलए द्वारा बेची जा रही है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:19 [IST]

English summary

Amazon might have withdrawn Indian flag-themed doormats that angered foreign minister Sushma Swaraj but the online retail giant’s troubles appear far from over.