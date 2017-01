आवारा कुत्तों को मारने के लिए मुंबई और केरल सहित कई राज्यों में चल रही मुहिम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

Wednesday, January 18, 2017

“Stray dogs have a right to live,” was how the Supreme Court reacted sharply on Tuesday when a submission was made that such canines should be completely destroyed across the country.