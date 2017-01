चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बजट में सरकार नहीं कर पाएगी राज्य विशेष योजनाओं की घोषणा

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया है कि इस बार पेश किए जाने वाले बजट में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जो किसी एक राज्य के लिए हो।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 0:37 [IST]

English summary

No state specific schemes shall be announced in Budget says election commission