पेट्रोल पंप पर कार्ड से भुगतान करने पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क: सरकार

अगर आप भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पर भुगतान करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको कार्ड से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:49 [IST]

English summary

no extra charge for payments by cards on petrol pump