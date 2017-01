नीति आयोग तय करेगा गरीबी की नई रेखा, PM की अगुवाई वाला टास्क फोर्स हुआ फेल

देश में गरीबी की नई रेखा बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्यों का टास्क फोर्स फेल हो गया ऐसे में अब नीति आयोग की विशेष कमेटी इस पर काम करेगी।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 6:24 [IST]

