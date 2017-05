निर्भया ने इस पुलिस अफसर से कहा था, 'जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उन्हें मत छोड़ना'

निर्भया गैंग रेप मामले में पीड़िता ने मरने से पहले दिल्ली पुलिस की अधिकारी छाया शर्मा से कहा था- जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उन्हें मत छोड़ना।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 11:22 [IST]

English summary

nirbhaya told this police officer- 'Don't Spare Those Who Did This To Me'