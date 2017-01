बेंगलुरु में नए साल के जश्न में उस रात कैसे बीच सड़क तार-तार हुई इज्जत?

कई लड़के घेरा बनाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। उन्हें धक्का दे रहे थे और छेड़छाड़ कर रही थे। उन्होंने बताया, 'लड़कियां उनके सामने गिड़गड़ा रही थीं, रो रही थीं, लेकिन वे लड़के नहीं रुके।'

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 8:13 [IST]

English summary

Night of horror in bengalurur Brigade Road was like a mini war zone says a witness.