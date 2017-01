NIA ने कहा- साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिलने पर नहीं कोई आपत्ति, झूठे थे गवाहों के बयान

2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि यदि अदालत साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि एटीएस ने गवाहों से बयान उन्हें मजबूर कर के लिया

Thursday, January 19, 2017

English summary

NIA said no objection if court grant bail pragya thakur in malegaon blast case.