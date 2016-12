पेरिस हमले जैसी घटना की थी तैयारी, 8 आईएस संदिग्धों के खिलाफ NIA की चार्जशीट

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आठ आईएस संदिग्ध ग्रुप बनाकर देश में पेरिस जैसे हमले की तैयारी में थे।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 7:01 [IST]

English summary

National Investigative Agency filed charge sheet against eight Hyderabadi persons who were planning to do terror attacks in India.