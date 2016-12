देश में कहीं भी खुले में कचरा मत जलाइए, देना पड़ेगा 25,000 रुपए का जुर्माना

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा कदम उठाते हुए कूड़ा जलाने पर बैन लगा दिया है।

Friday, December 23, 2016

The National Green Tribunal has banned the open waste burning in the country and announced a fine of 25,000 rupees for doing this.