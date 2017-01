बेंगलुरु में न्यू ईयर की शाम महिलाओं के लिए रही डरावनी, नशे में धुत लोगों ने की शर्मनाक हरकतें

जहां एक ओर लोग 2017 का स्वागत करने के जश्न में लगे थे, वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु की सड़कों पर नशे में धुत लोगों ने महिलाओं को इस कदर परेशान किया कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:01 [IST]

English summary

new year eve in bangaluru became the evening of shame for the city