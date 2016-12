रात में 12 बजने से एक मिनट पहले ही आतिशबाजी तेज हो गई और देश भर में लोग नए साल के जश्न में डूब गए। यही हाल दुनिया के तमाम शहरों का रहा।

#NewYear celebrations in Goa, fireworks seen pic.twitter.com/ZHq9vaW7Nm

Madhya Pradesh: People celebrate #NewYearsEve in Bhopal. pic.twitter.com/z0mPQe0aXA

People celebrate #NewYear in Bengaluru. pic.twitter.com/vWqfJaRjVp

#NewYear celebrations at Marine Drive, Mumbai. pic.twitter.com/qMvMJ3vYL4

#NewYear celebrations in Delhi (Visuals from India Gate) pic.twitter.com/6rlPZTULEq

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 18:54 [IST]

English summary

New Year 2017 celebration starts all over world