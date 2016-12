NSG सदस्यता के लिए नए ड्राफ्ट से भारत की राह हो सकती है आसान, ओबामा पूरा करना चाहते हैं वादा

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन (ACA) के मुताबिक, नए फॉर्मूले के तहत एनएसजी का हिस्सा बनने से पहले भारत या पाकिस्तान जैसे नॉन-एनपीटी देशों को 9 शर्तें माननी होंगी।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 3:33 [IST]

English summary

new draft for nsg membership could pave india but not good for pakistan.