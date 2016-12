गुजराती, मराठी समेत 8 भाषाओं में होगी नीट की परीक्षा: स्वास्थ्य मंत्रालय

हिन्‍दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, तेलुगू और तमिल समेत 8 भाषाओं में नीट की परीक्षा होगी।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 21:34 [IST]

English summary

NEET-UG to be conducted in 8 languages-Hindi, English, Gujarati, Marathi, Bengali, Assamese,Telugu & Tamil from 2017-18.