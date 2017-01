कांग्रेस में 10 जनवरी को शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी का है इंतजार

बीजेपी के टिकट पर साल 2004 से 2014 तक अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते महीने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कांग्रेस के भीतर अपनी संभावनाएं तलाशी थीं।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 7:40 [IST]

English summary

Navjot Singh Sidhu may join Congress on January 10 in presence of Rahul Gandhi.