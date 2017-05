नीरजा के लिए सोनम, रुस्तम के लिए अक्षय को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड

इस दौरान कसाव को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए सथामनाम भावथी को सर्वश्रेष्‍ठ लोकप्रिय फिल्‍म का पुरस्‍कार दिया गया।

नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को 64 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए। यहां स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू , सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रिटायर्ड कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में तमाम कलाकारों को अवार्ड प्रदान किया गया। सोनम को नीरजा,अक्षय को रुस्तम के लिए मिला अवार्ड इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में प्रख्‍यात विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में कसाव और गैर फीचर फिल्म श्रेणी में फायरफ्लाइज इन एबिस शामिल हैं। नीरजा फिल्म की भूमिका के लिए सोनम कपूर को फीचर फिल्म श्रेणी में विशेष उल्‍लेख पुरस्‍कार प्रदान किया गया है। वहीं रुस्तम फिल्म के लिए अक्षय कुमार को अवार्ड दिया गया। संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्‍य भाषाओं की फिल्मों को भी पुरस्‍कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्‍ठ मोरन फिल्म के लिए पुरस्कार हांडुक को तथा सर्वश्रेष्‍ठ तुलू फिल्म पुरस्‍कार मदीपु को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार जी धनंजयन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार जी धनंजयन को दिया गया जो फिल्म शैलियों, ब्रांड, फिल्म देखने की नई नीति, कराधान प्रभाव और टिकट की कीमतों जैसे विविध विषयों के गहन विश्लेषण में माहिर हैं। के.पी.जयशंकर और अंजली मोंटेरो को 'एक फ्लाई इन द करी' किताब के लिए विशेष उल्‍लेख पुरस्कार दिया गया। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्‍कार जयशंकर यतीन्‍द्र मिश्रा द्वारा लिखित पुस्‍तक 'लता-सुरगाथा' को दिया गया। द सिनेमा ट्रैवेलर्स को अवार्ड सर्वश्रेष्‍ठ फीचर श्रेणी में विशेष निर्णायक मंडल पुरस्कार मोहनलाल को विभिन्न अनूठी अभिनय प्रतिभा के साथ विभिन्‍न पात्रों के चरित्र का अभिनय करने में उनकी प्रतिभा के लिए दिया गया। गैर-फीचर श्रेणी में विशेष निर्णायक मंडल पुरस्कार 'द सिनेमा ट्रैवेलर्स' को दिया गया। इस वर्ष राष्‍ट्रीय फिल्म पुरस्‍कार के गैर-फीचर फिल्म खंड में एक नई श्रेणी 'सर्वश्रेष्ठ ऑन-लोकेशन साउंड रिकार्डिस्ट' भी शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश और झारखंड को भी अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्‍य को विशिष्‍ट फिल्‍म नीति लागू करने के लिए सर्वश्रेष्‍ठ फिल्म अनुकूल राज्‍य पुरस्‍कार प्रदान किया गया। राज्य की फिल्म नीति में उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं। जिनसे राज्य में केवल बडे पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग को आमंत्रित किया गया बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अन्य गतिविधियों को भी बढावा दिया गया। झारखंड राज्य को उनकी फिल्म नीति के लिए विशेष उल्‍लेख पुरस्कार राज्य की नीति से राज्‍य में स्थानीय फिल्म निर्माण प्रतिभाओं को विकास के अवसर सुलभ हुए।

