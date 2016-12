नीति आयोग के साथ आज होगी पीएम मोदी की बैठक, नोटबंदी और बजट पर की जाएगी चर्चा

नोटबंदी और बजट के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बड़े अर्थशास्त्री और अरुण जेटली समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहेंगे।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:47 [IST]

English summary

narendra modi will attend the meeting with niti aayog today