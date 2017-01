नोटबंदी का बम फेंककर मोदी ने देश को नागासाकी-हिरोशिमा बना दिया: शिवसेना

शिवसेना ने कहा है कि मोदी आप अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनते, यहां तक की उन्‍होंने आरबीआई गवर्नर की भी नहीं सुनी। मंत्रीमंडल मे जिस तरह गूंगे-बहरे तोते बिठाए गए हैं।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 11:51 [IST]

Prime Minister Narendra Modi has turned the country into Hiroshima and Nagasaki by dropping the demonetisation bomb, the Shiv Sena has said in its most vicious attack on the government over the shock recall of high-value banknotes.