नरेंद्र मोदी देहरादून की परिवर्तन महारैली में बोले, उत्तराखंड को बीजेपी का इंजन लगाइए

चारधाम राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत कुल 900 किमी सड़कों का निर्माण होगा , जिनके द्वारा उत्तराखंड के पवित्र तीर्थों को जोड़ा जा सकेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:23 [IST]

English summary

The city is gearing up for Prime Minister Narendra's Modi rally on Tuesday at the Parade Ground even as a minor controversy brew over the district authorities' initial decision to close all schools in view of the rally.