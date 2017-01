आपको बता दें कि पीएम मोदी आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधी सेतु की मरम्मत के काम का उद्घाटन करने वाले थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi tonight condoled the loss of lives in Patna boat tragedy after which his programme scheduled for tomorrow in the Bihar capital was postponed.