बिहार जेडीयू विधायक के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

बिहार के जेडीयू विधायक के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 21:07 [IST]

English summary

FIR registered against JD(U) MLC Dinesh Singh's son, booked in alleged murder case of a labourer in Fatehpur village in Muzaffarpur.