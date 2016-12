भाजपा में शामिल हुए संगीतकार साजिद-वाजिद

संगीतकार साजिद वाजिद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति में दोनों ने भाजपा का दामन थामा

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:42 [IST]

English summary

Music composer Sajid Wajid joins BJP in Maharashtra. CM Devendra Fadnavis welcome them in the party.