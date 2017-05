नई दिल्‍ली। सेंट्रल ब्‍यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने इनकम टैक्स (अपील) के कमिश्नर बीबी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मुंबई में हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई ने कमिश्‍नर के पास से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किया है। उनके साथ पांच अन्‍य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है।

जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीबी राजेंद्र प्रसाद पर रिश्‍वत लेने का आरोप है। समाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने इस संबंध में ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई मंगलवार को रातभर चली जिसके बाद प्रसाद के गिरफ्तार किया गया।

CBI arrests Mum IT Commissioner for bribery. Amazing set of investigating agencies. How will they curb illegalities if they are corrupt