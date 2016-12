अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने के बाद मुलायम ने कहा कि वो क्या माफी मांगेगा वो तो सिर्फ लड़ता है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 21:02 [IST]

English summary

Mulayam singh Yadav Expelled Akhilesh Yadav for 6 years and said he always fight with me.