BJP ने कहा- गंगा के समान पवित्र हैं पीएम, तो कांग्रेस बोली- गंगा मैली हो गई

कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था जिस पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:28 [IST]

English summary

Mr Rahul Gandhi is leading his party to repeated disastrous defeat and hence he is levelling baseless allegations in his sadness: RS Prasad