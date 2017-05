बेटे को मसाज करना बना जानलेवा, डॉक्टरों ने बताया दुष्परिणाम

23 वर्षीय बेटे के पैर में मसाज करना बना जानलेवा, डॉक्टरों ने बताया कि कैसे मसाज करना हो सकता है जानलेवा

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Mother massage to his son took life of his 23 year old Son. AIIMS doctors confirms mother massage proved to be the cause of death.