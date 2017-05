देखें तस्‍वीरें- घर पहुंचा शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर, गमगीन हुआ पूरा गांव

अमृतसर के नजदीक तरनतारण में नायब सूबेदार परमजीत सिंह का घर है। सोमवार सुबह से ही उनके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 12:38 [IST]