इंडियन आर्मी के नए चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा प‍ाकिस्‍तान के खिलाफ और सर्जिकल स्‍ट्राइक्‍स की संभावना को नहीं किया जा सकता खारिज। कहा उरी आतंकी हमले के बादसर्जिकल स्‍ट्राइक्‍स पाक को था कड़ा जवाब।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:07 [IST]

English summary

Indian army new chief General Bipin Rawat has said that more surgical strikes against Pakistan can not be ruled out.