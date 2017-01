बेंगलुरु छेड़छाड़ मामले में CCTV जांच में पुलिस को मिले अहम सबूत, FIR दर्ज

पुलिस को एमजी रोड पर लगे 45 सीसीटीवी कैमरों में दर्ज वीडियो की जांच करने केे बाद एक ऐसा वीडियो फुटेज हाथ लगा जिसने शर्मसार घटना की कलई खोलकर रख दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:34 [IST]

English summary

In horrifying video footage, two men on a scooter are seen blocking a woman's path on a street in Bengaluru, getting off and then groping her before escaping just hours into the New Year.