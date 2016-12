आरएसएस केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं है- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं है, हम केंद्र से किसी भी तरह की मदद नहीं लेते हैं।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:09 [IST]

Mohan Bhagwat says RSS is not remote control of the centre. He says we dont take any assistance from the central government.