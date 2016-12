नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा: क्यों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी खास है शिवाजी स्मारक?

शिवाजी स्मारक की ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं ज्यादा होगी। जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कुल ऊंचाई 93 मीटर के आस-पास है, वहीं शिवाजी स्मारक की ऊंचाई करीब 192 मीटर होगी।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:07 [IST]

English summary

Narendra Modi tours Mumbai: Why Shivaji memorial is so special than Statue of Liberty?