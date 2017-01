मोदी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उन्होंने देश को धोखा दिया: केजरीवाल

मोदी के भाषण के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मोदीजी ने पूरे देश के साथ धोखा किया है। कालेधन का एक रुपया बाहर नहीं निकला।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 9:32 [IST]

Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Saturday termed Prime Minister Narendra Modi’s address as “disappointing”, while also accusing him of “cheating” people.