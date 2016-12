मोदी सरकार ने 8 महीने में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को दिए मुफ्त LPG कनेक्शन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, खाना बनाने में लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल से उठने वाला धुंआ हर घंटे करीब 400 सिगरेट के धुंए के बराबर है। इससे काफी गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा है

सरकार ने इन राज्यों में दिया विशेष ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, खाना बनाने में लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल से उठने वाला धुंआ हर घंटे करीब 400 सिगरेट के धुंए के बराबर है। इससे काफी गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा है। इसके अलावा खाना बनाने के लिए महिलाओं और बच्चों को लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भी भटकना पड़ता है। योजना का उद्देश्य है कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद उन्हें लकड़ियां इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी और न ही धुएं को झेलना पड़ेगा। इससे उनका काफी समय भी बचेगा जिसे वे दूसरे कामों में लगा सकेंगी। पूर्वी और पहाड़ी इलाके जहां राष्ट्रीय औसत के मुकाबले एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या बेहद कम थी, उन पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में उज्जवला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन देने को प्राथमिकता पर रखा है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 4:47 [IST]

