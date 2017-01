10 मिनट के वीडियो में आईएसआईएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया मुसलमान विरोधी। पीएम मोदी के अलावा रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन और टर्की के राष्‍ट्रपति रेसेप एर्डोगान जैसे नेताओं का नाम।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:44 [IST]

A chilling video released by the Islamic State says that leaders Narendra Modi, Recep Erdogan, Vladimir Putin among others work against the interest of Muslims and Islam.