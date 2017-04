मधुर भंडारकर को मरवाने की साजिश रचने में मॉडल प्रीति जैन को 3 साल की सजा

मुंबई। एक बड़ी खबर सिनेमा जगत से है, मुंबई की एक अदालत ने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के मामले में मॉडल-एक्ट्रेस प्रीति जैन को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। प्रीति के अलावा इस मामले में दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि प्रीति जैन ने साल 2004 में भंडारकर पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। उस मामले में मधुर भंडारकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी लेकिन साल 2005 में प्रीति के ऊपर कॉन्ट्रेट कीलर्स को हायर कर मधुर को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद सितंबर 2005 को पुलिस ने प्रीति को गिरफ्तार भी किया था।

