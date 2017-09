मोबाइल को आधार के साथ लिंक करने के ये हैं फायदे, ऐसे करें लिंक

India

मोबाइल नंबर को ऑनलाइन भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मौजूदा नंबर आधार के साथ पहले से ही लिंक हो। तभी आप अपने किसी दूसरे नंबर को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पर जाकर आधार अपडेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी पेज पर डालने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको Select field(s) to update के विकल्प में ‘Mobile Number' पर क्लिक करना होगा और फिर अपना नया मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना होगा।

