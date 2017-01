पति ने नाबालिग पत्नी को नोटिस भेजकर कहा- मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है

लड़की ने कहा, 'यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं चला। बाद में जब मैं वहां गई तो पता चला कि उस लड़के उम्र 35 साल से भी ज्यादा है।'

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:43 [IST]

English summary

Minor girl served legal notice on sexual duties by her husband in hyderabad.