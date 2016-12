बेटी ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया रेप का झूठा केस, कोर्ट ने दिया ये आदेश

अगस्त 2013 में 16 की लड़की ने पुलिस से शिकायत की थी उसके पिता ने न सिर्फ उसे गलत ढंग से छुआ बल्कि कई बार उससे रेप भी किया। शिकायत मिलने पर नवी मुंबई पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:37 [IST]

English summary

Minor girl faces perjury case for false rape charges against her own father.