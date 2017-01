कई जवानों के वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने बैन किए स्मार्टफोन

बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल होने के बाद कई जवानों ने ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपनी यूनिट की समस्याएं रखीं और प्रधानमंत्री से सुविधाओं की मांग करते हुए अपील की थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 11:41 [IST]

English summary

Ministry of home affairs bans smartphone use for security force jawans without permission.