झारखंड में खदान धंसने से 9 की मौत, अभी भी दबे हैं कई मजदूर, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

हादसा देर रात में हुआ इसलिए अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मजदूरों के साथ-साथ 35 डंपर और कई दूसरी खुदाई की मशीनें भी जमीन में धंसने की खबर है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 9:27 [IST]

English summary

Mine Collapse in Lalmatia of Jharkhand, 40-50 workers feared trapped under the debris, rescue operations on.