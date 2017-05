24 घंटे के अंदर कुलगाम में एक और बैंक लुटा, 65,000 कैश लेकर आतंकी फरार

24 घंटे के अंदर आतंकियों कुलगाम में एक और बैंक लूट। कुलगाम के इलाकाई देहाती बैंक से 65,000 रुपए लेकर आतंकवादी फरार। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी की।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:54 [IST]

Militants loot bank in Kashmir's Kulgam, area cordoned off.

