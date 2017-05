सीजफायर उल्लंघन के बाद कुलगाम में आतंकियों ने लूटी कैश वैन

कुलगाम में आतंकियों ने लूटी जम्‍मू कश्‍मीर बैंक की वैन। चार पुलिसकर्मियों को मार कर लूट ले गए कैश। बैंक के दो कर्मियों की भी मौत।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:16 [IST]

Militants kill 4 policemen, 2 bank officials, loot cash van in Kulgam, Kashmir.

Other articles published on May 1, 2017