गृह मंत्रालय ने पीएमओ को बताया- बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के खराब खाने की शिकायत नहीं है सही

गृह मंत्रालय ने पीएमओ को बताया है कि बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के खराब खाने की शिकायत में उसे ऐसे कोई तथ्‍य नहीं मिले हैं जो उसकी शिकायत को सहीं माना जाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 20:11 [IST]

English summary

MHA report to PMO says no substance found in BSF Jawan complaint about poor quality rations